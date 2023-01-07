Düzceliler unutulmaz bir gece yaşayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün “Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz” projesi çerçevesinde Düzce Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Kasım ayında kurulan Türk Müziği korosu, ilk konserini 14 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 19.00'da Namık Kemal İlkokulu Salonunda verecek. Türk Müziğinin birbirinden eşsiz eserlerinin seslendirileceği gecede Düzceliler musikiye doyacak.

Ücretsiz verilecek konsere musiki severler de davetli.