Düzcelilere sosyal medya eğitimi verildi

Düzenlenen eğitime TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aslıhan Akbal Tüysüz ve Kurul Üyeleri ile çok sayıda Kadın ve Genç girişimci katılım sağladı. Gerçekleşen eğitimde, Facebook ve İnstagram ile online portföy oluşturma, Değer Teklifi Workshop, sosyal medya kullanarak yeni müşteriler bulma, sosyal medya reklamlarını kullanarak satışları arttırma yöntemleri, sosyal medya ile stüdyo atölyesi gibi konu başlıklarında katılımcılara faydalı ve kullanışlı bilgiler verildi.

Eğitimin devamında, öğrencilere, KOBİ'lere ve kendi işlerini açmayı düşünen kişilere gerekli dijital beceri ve pazarlama becerileri ile ilgili detaylı sunumlar yapıldı. Katılımcılar, Boost with Facebook programı ile hem uzmanlardan yüz yüze eğitim ve tavsiyeler alırken, ilham verici diğer profesyonel işletme sahipleri ile bağlantı kurabilecekleri eğitimler, temel bilgiler içeren atölyeler ve topluluk etkinlikleri hakkında fikir sahibi oldu..