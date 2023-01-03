Düzcelilerin çoğu 2 ve 3 katlı binada oturuyor

TÜİK tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan bina ve konut nitelikleri araştırması 2021 gerçekleştirildi. 3 büyük deprem yaşamış Düzce'de hane halklarının çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Verilere göre; Düzcelilerin yüzde 33,7'sinin 2 katlı, yüzde 24,8'inin 3 katlı ve yüzde 16'sı ise tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.

Yüzde 69,5'inin kendisine ait konutta oturuyor

Düzce ilinde hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 69,5'inin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 17,8'i kiracı olan, yüzde 10,4'ünün diğer, yüzde 2,2'sinin bilinmeyen olduğu görüldü.