Düzce'nin 3'te 1'i aşılandı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama çalışmalarında Düzce'nin 3'te 1'ine denk gelen 131 bin 90 kişinin aşılama çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye'de 14 Ocak itibari ile aşılama çalışmaları başlatıldı. Covid-19 Aşısı bilgilendirme platformu tarafından Sağlık Bakanlığı an be an aşılama verilerini paylaşıyor. Kademeli olarak ilerleyen aşılama çalışmaları kapsamında Düzce'de 25 Ocak'ta başlayan ilk aşılama çalışmalarının üzerinden 4 ay geçmesinin ardından aşılanan kişi sayısında ciddi oranda artış oldu. Düzce'de toplamda 74 bin 497 kişiye 1. Doz Covid-19 aşısı yapılırken, 56 bin 593 2. Doz aşılama yapıldı. İl genelinde ise toplamda 131 bin 90 kişi aşılanarak, Düzce'nin 3'te 1'ine aşılama yapılmış oldu.