Düzce'nin 50/100 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Faruk Özlü, Türkiye Yüzyılı Düzce için 100 proje çalışmalarına yönelik yaptığı değerlendirme de “Bu çalışmamız akıllı yönetim, akılla yönetim bütünü itibariyle bir vizyon belgesidir. Geleceğe matuf ve Düzce özelinde Türkiye'deki tüm belediyelere yol gösterecek niteliktedir” dedi.

Düzce Belediye Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu öncesinde Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü belediye meclis üyelerini yürütülen projelere dair bilgilendirdi.

Projelere dair bir doküman hazırladıklarını ve tüm meclis üyelerine birer kopyasını takdim ettiklerini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Özlü, “Bu dokümanda yaklaşık 100 proje var. Proje denince akla sadece asfalt, yol yapmak gelmesin. Sosyal faaliyetlerimizi de proje olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılında Düzce için 100 projeyi esas aldık” dedi.

“Tasarlıyor, planlıyor, programlıyoruz”

Belediyelerin günümüzde şehirlerin lokomotifi işlevini ve misyonunu kazandığını belirterek konuşmasını sürdüren Başkan Özlü, “Belediye Başkanları ve idarecilerinin misyonu şehirlerin geleceği açısından son derece önemli bir hal aldı. Günü kurtaran değil geleceği planlayan, popülist olan değil çözüm odaklı çalışan idarecilerin başarıları görülür oldu. Geleceği planlamak ve tasarlamak şehirlere en az 50 yıllık bir projeksiyonla bakabilmek, yarınların sorunlarını öngörebilmek ve değişimi yönetmek çağdaş yerel yönetim zihniyetinin göstergeleri oldu. Düzce Belediyesi olarak bütün faaliyet ve çalışmalarımızı, ister teknik ister sosyal içerikli olsunlar proje esaslı olarak tasarlıyor, planlıyor ve programlıyoruz” şeklinde konuştu.

Düzce'yi yarınlara taşıyacak 100 proje

Proje esaslı çalışmanın, girdisi, çıktısı, takvimi, bütçesi belli olan çalışma demek olduğunu, aynı şekilde gözle görülüp, elle tutulan aynı zamanda insanlara fayda sağlayan iş ve eylemler bütünü demek olduğunu belirterek konuşmasın sürdüren Özlü, Düzce'yi yarınlara taşıyacak olan 100 projelerini bu inançla tasarladıklarını ve Türkiye yüzyılında 100 proje çalışmasını tüm Düzcelilerin dikkatine sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

10 temel ilke

Belediyeciliğin esaslarını, insan, bütçe, imar, altyapı, çevre, ulaşım, kültür, kalkınma, teknoloji ve kalite başlıkları altında 10 temel ilke olarak öngördüklerine dikkati çekerek Başkan Özlü, şunları söyledi; “Bu ilkelerimizi, projelerimizin referans ve çıkış noktası olarak belirledik. Her bir ilkenin altını Düzce'mizin önümüzdeki 50 hatta 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak projelerle doldurduk. Bugünü değil geleceği planladık. Düzce'nin tüm potansiyelini tüm hemşerilerimiz ve ülkemiz için harekete geçirme kararlılığımızdan geri adım atmayacağız. Şehrimizin, belediyecilik hizmetleri ile sanayisi, tarımı, turizmi ile gelecekte bugünden çok daha kalkınmış bir şehir olacağına yürekten inanıyorum. Bu inancımız hiç eksilmedi, eksilmeyecek. Çünkü biz potansiyelimizi biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek istiyor, bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz.”

“Şehrimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz”

Faruk Özlü, konuşmasının sonunda şu sözlere yer verdi; “Türkiye yüzyılı Düzce için 100 proje çalışması, tamamlanan ve mutlak süratle tamamlanacak. Bu çalışmamız ‘Akıllı yönetim, Akılla yönetim' bütünü itibariyle bir vizyon belgesidir. Geleceğe matuf ve Düzce özelinde Türkiye'deki tüm belediyelere yol gösterecek niteliktedir. Bu önemli vizyon belgesinin ve projelerimizin somutlaşmasında emeği ve katkısı olan tüm ekip arkadaşlarıma, belediye meclisimizin siz değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Düzce'mizi Türkiye Yüzyılının tüm gerekleri ile ihya ve inşa etmeye, şehrimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz.”

Başkan Özlü konuşmasının ardından, birer kopyasını ilettikleri meclis üyeleri ile Türkiye Yüzyılında Düzce için 100 projenin aktarımını yapabilmek için önümüzdeki günlerde bir araya gelmek istediğini iletti.