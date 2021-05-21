Düzce'nin adını bilgileriyle tanıtıyorlar

Düzce Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Münazara yarışmasında birinci olarak Düzce'nin adını bir kez daha bilgileriyle duyurdu. Gençlerin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata tarihten bilim-teknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen münazara yarışması pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmeye devam ederken Düzce Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi 2020 yılında bölge birincisi olarak finale kalmıştı.

Gençlik Meclisi adına Hasan Esat Sungur ve Furkan Dertli 2021 yılında da yarışmalara katılmaya devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisinin hazırlamış olduğu Münazara Yarışmasında da Düzceli gençler birinci olarak gurur yaşattılar.