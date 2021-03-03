Düzce'nin 'çevre düzenli planı' yeniden hazırlanacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün seçim öncesi vaatleri arasında yer alan, "Çevre Düzeni Planı" yeniden hazırlanacak.

Düzce "Çevre Düzeni Planı"nın yeniden yapılması konusunda, göreve geldiği seçim öncesinde vaatte bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sözünü yerine getirmek için önemli bir adım attı. 2008 yılında Düzce Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresi Meclislerinde onaylanarak yürürlüğe giren 'çevre düzeni planı' bölgesel gelişmeler neticesinde ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla Düzce yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Düzce Çevre Düzeni Planı'nın bir yıl içinde bitirileceğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce'mizin 2053 vizyonu çizilerek geleceğimize yön verilecek. Bu kapsamda tüm belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, meslek odalarımız ve sivil toplum örgütlerimiz ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bütün paydaşlarımıza çağrıda bulunuyor ve taşın altına elini koyarak kendi kurumları açısından Düzce'nin yol haritasını çizecek Çevre Düzeni Planı'na katkı sunacak çalışmalara bir an evvel başlamalarını rica ediyorum. Gelin hep birlikte Düzcemizin gelişimine yön verelim” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan il çevre düzeni planlarının yeniden yapılması için yetki talebinde bulunurken; 2021 Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Çevre Düzeni Planı'nı yapma ve yaptırma yetkisi Düzce İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesine devredildi. Planları onaylama yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kalacak. Söz konusu protokol kapsamında yürürlükte bulunan ve süreleri dolan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planları tek bir plan aşaması olan “Düzce İli 1/50.000 Çevre Düzeni Planı” olarak yeniden yapılacak.