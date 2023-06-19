Düzce'nin eko turizmdeki potansiyeli konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin eko turizmindeki potansiyeli panelinde konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin özel bir bölge olduğunu ve bölgenin turizm potansiyelini canlandıracak çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

DTSO tarafından düzenlenen paneldi Düzce'nin eko turizmdeki potansiyeli paneli gerçekleştirildi.

Turizm gazetecilerinin katılımıyla gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin sahip olduğu turizm ve doğa avantajlarının yeterli seviyede değerlendirilebilmesi amacıyla gerek kamu, gerekse STK'ları olarak çok fazla çalışma yaptıklarını belirterek, “Bildiğiniz gibi, Düzce, iki büyük şehrin ortasında yer almakta. Birçok etkenden kaynaklı olarak, ilimizin turizm potansiyelini gerektiği kadar kullanamıyoruz. Dünyanın küçüldüğü, iletişim ve ulaşımın kolaylaştığı bu dönemde insanlar şehirlerin karmaşasından kaçıp, dinlenmek, huzur bulmak için arayışlar içerisine girmektedir. Özellikle son dönemde, doğa ve eko turizm konuları sıklıkla gündeme gelmekte, tatilcilerin de fazlasıyla tercih ettikleri seçenek olmuştur” ifadelerinde bulundu.

“Turizm Ar-Ge Ofisi kurduk”

DTSO olarak Turizm Ar-Ge Ofisi kurduklarını söyleyen Erdoğan Bıyık, konuşmasını şöyle devam etti; “Oda olarak vizyon ve misyonumuza uygun şekilde, bölge turizminin gelişimine katkı sağlamaya, bölgenin turizm potansiyelini canlandıracak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Bilindiği üzere yeni dönemde odamız bünyesinde Turizm Ar-Ge Ofisi kurduk. Ofisimizi hayata geçirmemizle birlikte, gerek kamu kuruluşları ile gerekse özel sektör paydaşlarımızla, hızlı bir koordinasyon sağladık. Geçtiğimiz günlerde Düzce'nin sevilen ekran yüzlerini de projeye dahil ederek Düzce'ye Gelsene sloganıyla başlattığımız video serisi ile Düzce'nin adını tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Düzce'nin turizminin canlanması hak ettiği noktaya gelebilmesi amacıyla yerelde ve ülke genelinde büyük özveri ile çalışmalar yapan başta Valimiz Cevdet Atay, Bakanımız Dr. Faruk Özlü, milletvekillerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce'nin sahip olduğu eko turizm potansiyeli, yatırım avantajları, yatırıcıları çekme yöntemleri, turist çekme yöntemleri, tanıtım ve destinasyon çalışmaları gibi birçok konunun konuşulduğu panel panelistlere hediye takdimi ile sona erdi.