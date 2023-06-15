Düzce'nin en modern sanayi sitesi yükseliyor

Faruk Özlü, iki etaptan oluşan ve toplam 385 dükkanın olacağı Modern Sanayi Sitesinin en modern sanayi sitesi olacağını söyledi.

Başkan Faruk Özlü, yapım çalışmalarında önemli yol kat edilen ve tamamlanmasıyla birlikte ilin en modern sanayi sitesi olarak kente hizmet verecek olan Modern Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu. 63 dönüm alan üzerinde inşa edilen ve sadece işyeri olarak değil, sosyal yaşam alanı olarak da hizmet verecek şekilde çalışmaların devam ettiği bölgede son durumu yerinde inceleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, modern sanayi sitesi projesinde önemli bir aşamaya geldiklerini ve ilk kısmın temellerini tamamlayarak sütunları diktiklerini söyledi

Dükkan fiyatı 1 milyon 750 bin lira

İlk kısımdaki 112 dükkanın inşasını Ağustos ayı sonunda bitirmiş olacaklarını dile getiren Başkan Özlü, “Bu arada ikinci kısmın zemin iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Modern sanayi sitesi, esnafın talepleri yönünde 8 metre genişliğinde 12 metre boyunda dükkanlar ve asma katıyla birlikte olacak inşallah. Eski sanayi çarşısında görev yapan esnafımıza bunların satışlarını sunuyoruz. Gün boyu eski sanayi çarşısındaki esnafımızı ziyaret ediyoruz, bilgilendiriyoruz. Fiyatlarımızın KDV dahil 1 Milyon 750 bin lira olduğunu söylüyoruz. Bu fiyatlar bugünkü şartlarda gerçekten çok güzel fiyatlar. Durumu müsait olan esnafımıza bu fiyatlardan satın almalarını teşvik ediyoruz. Çünkü burası toplamda 385 dükkan olacak. Bu dükkanlar tamamlandığında eski sanayi çarşısında bulunan esnafımızın tamamına dükkan yapmış olacağımız için o bölgede kentsel dönüşüme başlayacağız” dedi.

Özlü, esnafları bizzat bilgilendirdi

Eski Sanayi Sitesindeki bulunan esnafları bizzat ziyaret ederek bilgilendirme yoluna gittiği ve esnaflarla istişare de bulunduğunu sözlerine ekleyen Başkan Özlü, “Çünkü kısmen bir bilgi kirliliği olduğu kanaatindeyim. Kendilerinin bize sorularını alıyoruz ve cevaplandırıyoruz. Yapmakta olduğumuz modern sanayi sitesi 20-30 yıl sürecek bir sanayi sitesi değil bir yılda tamamlanacak olan bir sanayi sitesidir. Yılbaşından itibaren eski sanayi çarşısında kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Makul kredi imkanları için görüşmeler sürüyor

Esnaf ziyaretlerinde kendilerine gelen talepleri de değerlendiren Özlü, şunları kaydetti; “Fiyatlar konusunda çok bir şikayet olmamakla birlikte ödemelerin iyileştirilmesini isteyen bir grup var. Bugüne kadar 44+26 esnafımız satın aldı. Bir kısmı da ‘yaşım ilerledi bu işi artık yapmayacağım' diyerek dükkan almayacağını söylüyor. Bir kısım var almak istiyor ama ödeme şartlarının iyileştirilmesini istiyor. Bizde hem bankalarla hem Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefelet Kooperatifi hem de diğer finans kuruluşlarıyla görüşüyoruz esnafımıza makul şartlarda kredi imkanı sunabilir miyiz diye. Belediyemizin inşaat süresince ödemede kolaylık imkanı var ancak bu inşaat bittiği zaman ödemenin tamamlanması esasına dayalı. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki; fiyatlar makul. İnşaatlar devam ediyor ve bu sene içerisinde bitecek. Burası Düzce'nin en modern sanayi sitesi olacak. Ortaya koymuş olduğumuz fiyatlar sadece dükkan fiyatları değil. Bu sitenin su, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, elektrik bütün altyapısını ve yollarının asfaltlanmasını da kapsayan bir fiyat. O yüzden esnafımız sadece bir dükkan alıyorum diye düşünmesin. Alt yapısı tamamlanmış bir site satın alıyor.”