Düzce'nin estetiği değişecek

Faruk Özlü, kent merkezinde bulunan Avni Akyol, İnönü ve Anıtpark'ın birleştirerek merkez parkın Central Park haline getirileceğini ve içerisinde hiçbir ticari yapımının olmayacağını söyledi.

31 Mart seçimlerinde göreve gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, göreve gelir gelmez kent merkezinde bulunan ve daha çok ticari amaçla kullanılan binaları yıktırarak halka açtı. Parkların durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özlü; Avni Akyol, İnönü ve Anıtpark ile ilgili çalışmanın bu günün çalışması olmadığını iki yıl öncesine dayandığını belirterek “2 yıl önce bu parklarla ilgili çalışma yapmıştık. Bu üç parkın tek park haline getirilmesi Düzce Merkez Park olarak düzenlenmesi çalışmasıydı. Bunu Ankara'dan bir Mimarlık firması çalışmıştı. Fakat bunu yaptığımız proje güzel bir projedeydi herkese arz ettik, paylaştık çok beğenmişti fakat uygulamak mümkün olmadı. Benim göreve gelmemden daha önce yaptığımız bu projeyi yani 2 yıl önce iki buçuk yıl önce yaptığımız projeyi uygulamak durumundaydık. Aslında şu anda yaptığımız parkların düzenlenmesi bundan iki buçuk yıl önce yapılan bir projenin uygulamasına matuftur. Yeni bir şey değil. İki buçuk yıl önce yapılan bir projemiz var. Bu projemiz çok beğenilen bir projeydi. Özü de şudur Anıtpark, Avni Akyol Parkı ve İnönü Parkının birleştirilerek tek bir pak haline getirilmesi çalışmasıdır. Tek bir park haline getirdiğimiz zaman burası insanların dinlendiği, nefes aldığı her türlü ticari faaliyetlerden arındırılmış yurtdışında örneklerini gördüğümüz Central Park gibi Düzce Merkez Park olacak. O bakımdan yeni bir şey yok daha önce yaptığımız bir çalışmayı bugün uyguluyoruz” diye konuştu.

“Çimenlere basın yazacağız”

Başkan Özlü, parka serilecek çimenlerin özel olacağını belirterek “Bu parkta kullanacağımız çimenler üzerine basılan çimenler olacak. Oraya bir tabela koyacağız ve üzerine ‘Lütfen çimlere basınız' yazılı olacak. Yemyeşil pırıl pırıl güllerin, lalelerin açtığı bir park olacak. Bu çalışmanın bir yerinde Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi hocalarımız da destek verecekler. Geçen hafta içerisinde kendileriyle bir toplantı yaptık. Daha önce belediyemizle üniversite arasında imzalanmış bir protokol var. Bu protokol kapsamında Düzce Üniversitesindeki hocalarımız Ankara'daki Mimarlık firmasının yaptığı çalışmaya benzer bir şekilde bir konsept tasarım çalışması yapacaklar. Bu çalışmada Konsept tasarım yani bize oradaki ağaçların türü buradaki ağaçların yaşı, önemi cinsi konusunda olacak. Hocalarımızın bana verdiği bilgiye göre Orman Fakültesi eski tekel binasında hizmet görürken şu andaki parklar Orman Fakültesinin uygulama alanıymış. Zaten kendileri de Peyzaj Mimarlık bölümünde uzman olan hocalarımız. Yani bu parkın yeniden dizayn edilmesinde mimarlık firmaları ve Düzce Üniversitesi müştereken çalışıyorlar” dedi.

“Diğer yapılarda yıkılacak”

Başkan Faruk Özlü, park alanında bulunan diğer yapılarla ilgili orak ise “Bu parkta sadece yıkılan yapılar değil, başka yapılarda var. Bu yapılarla yapılan sözleşmelerimiz var. Biz yaptığımız işlemlerde hukuka çok dikkat ediyoruz. Kullanıcılarla olan sözleşmelerimizi gözden geçirdik, bir kısmına sözleşme gereği noterden tebligat gönderdik. Bu bir kaçak yapılar derhal başka bir işleme gerek kalmaksızın yıkılır demiyor. Sözleşmelerinde diyor ki; haber verilir 15 günde boşaltılır. Bizde kendine haber verdik boşaltacaklar. Bir diğerine de söyleşmesinde süresi var. Onunla da konuşacağız, uzlaşacağız. Ama şunu ifade edeyim Anıtpark, İnönü Parkı ve Avni Akyol parklarının birleştirilmesi ile oluşacak merkez parkta hiçbir ticari yapı olmayacak. Projenin esas felsefesi bu” ifadelerinde bulundu.