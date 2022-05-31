Düzce'nin festivali başlıyor

Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali heyecanı başlıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, festival boyunca stant açacak olan emekçi kadınlardan ücret alınmayacağını müjdeledi.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin pandemi sonrasında yeniden organize ettiği 6. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali, 2 Haziran Perşembe günü başlıyor. Bu sene ilk defa 4 güne çıkan ve Anıtpark ile Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek olan Düzce Otları Bereket Festivali'nde Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla stant açan kadınlardan ücret talep edilmedi.

Zengin içerik

6. Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali'ne hazırlanan Kent Konseyi, 4 gün sürecek festival için zengin içerik hazırladı. Yarışmalar, paneller, sunumlar, konserler ve gösterilerin olacağı Düzce Otları Bereket Festivaline yoğun bir katılım bekleniyor.