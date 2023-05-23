Düzce'nin gerdanlığında hummalı çalışma

Faruk Özlü'nün önemle üzerinde durduğu Asar Deresi Projesi'nde çalışmalar hız kazandı. İki yakayı birleştirecek köprü temelinin üzerinde demir bağlama çalışmaları başladı.

Düzce Belediyesi eliyle kentin dört bir yanında devam eden mega projelerden biri olan Asar Deresi Projesi hava şartlarının normale dönmesi ile yeniden hız kazandı. 10 gün önce başlayan çalışmalarda projenin hızla bitirilmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Başkan Faruk Özlü'nün hassasiyetle üzerinde durduğu ve “Düzce'nin Gerdanlığı” olarak isimlendirdiği projede daha önce temel atma, fore kazıkların çakılması ve 430 metrelik proje alanının bir kısmında bulunan amfi basamakların yapımı tamamlanmıştı. Ödüllü projede temelin hazır olması ile birlikte Küçüksu ve Şaguç köprüleri arasında iki yakayı birleştirecek büyük köprünün demir bağlama işlemi başladı. Hızla yürütülen çalışmalarda köprü inşasının demirleri hazırlanırken köprü inşaatı ve çevresindeki yapılar da aralıksız süren çalışmalarla bitirilecek.

Ayrıca proje alanından geçen, merkezde bulunan mahallelerin çoğunun içme suyunu sağlayan 500 metreküplük ana su borusu hattının da güvenlik ve muhafazası çalışmalarda yapılarak zarar görmesi engellenecek.

“Hem Düzce'ye hem vatandaşlarımıza yakışacak”

Yoğun çalışmalar sonrası en kısa sürede iki yaka arasında erişimin sağlanması planlanırken projenin süreci hakkında açıklama yapan Başkan Özlü “hava şartlarının mevsim normallerinden fazla yağışlı geçmesi sebebiyle çalışmalarda istediğimiz hıza erişemedik ancak şu andaki çalışma alanımıza baktığımızda projenin öngörülen süresinin çok ilerisindeyiz. Bugünden itibaren projemizin ana hatları fiziken tamamen ortaya çıkmaya başladı. İki yakayı böyle bir yapı ile birleştirmek hem şehrimize hem vatandaşlarımıza çok yakışacak. Biliyorsunuz bu ödül almış bir proje, her bakımdan şehrimize en layık projedir. Bütün imkanlarımızla buradaki çalışmaları yürütüp en kısa sürede projemizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” dedi.