Düzce'nin güreşteki gururu oldu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen güreş grup müsabakalarında Düzceli güreşçi Ertuğrul Topal rakiplerinin sırtını tek tek yere getirerek Türkiye 2.'si oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen ve 11-12-13 yaş küçük miniler serbest güreş grup müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda U-15 kategorisinde 33 sporcu içinde yarışan Düzceli güreşçi Ertuğrul Topal tüm rakiplerinin sırtını yere getirerek finallere yükseldi. Finallerde Sivas Gençlik Spor Kulübü güreşçisi Bahadır Cihangiroğlu'na sayı ile yenilen Düzceli güreşçi Ertuğrul Topal müsabakaları 2. Sırada bitirerek U-15 kategorisinde Türkiye 2.'si olmayı başardı.