Düzce'nin içme suyu sil baştan

Faruk Özlü, kentin çöp ve içme suyu sorunlarına köklü çözümler üretildiğini açıkladı. Özlü, Düzce'nin içme suyu alt yapısının önümüzdeki 35-40 yıl yetecek şekilde yenileyeceğini vurguladı.

Faruk Özlü içme suyu hattının yenilenmesi ile ilgili çalışmaları aktararak “İçme suyu konusunda da geçenlerde kısmen bir açıklama yaptık. Düzce'nin içme suyu alt yapısının tamamını yeniliyoruz. Arkadaşlar kaynak, arıtma Devlet Su İşleri'yle, depo ve şehir şebekesinde İller Bankası ile çalışıyoruz. Kaynak ve arıtma projesi 90 günde bitecek. Aşağı yukarı 20-25 günü geçti. Bunun inşası içinde bir 6 ay gerekecek. Depo şebeke sisteminin yenilenmesi İller Bankasıyla çalışıyoruz. Onlara şu anda bilgileri verdik. Düzce'de önümüzdeki 35 yıl nüfus artışı nasıl olacak bunu onlara bildirdik ve bu nüfus hangi bölgelerde yoğunlaşacak buna göre şu anda İller Bankası optimum boru çaplarını hesaplıyor. İnşallah bu sene içerisinde Düzce'nin içme suyu alt yapısını önümüzdeki 35-40 yıl yetecek şekilde yenileyeceğiz” diye konuştu.

“Temiz Şehir Düzce”

Temiz Şehir Düzce kampanyasının başlatmaya hazırlandıklarının altını çizen Başkan Dr. Özlü “Temizlik araçlarının tamamını satın aldık. Bunları aylık taksitler halinde ödüyoruz. Artık temizlik ihalesi yapmıyoruz. Dolayısıyla temizlik için de Temiz Şehir Düzce kampanyası başlatacağız. Hecinlerde kurduğumuz fabrika bu sene bitecek. Kaynağında ayrıştırmadan çöp ayrıştırma ve işlemeye kadar geçen bir süreci topluca yürüteceğiz. Dolayısıyla temiz şehir Düzce olacak” dedi.