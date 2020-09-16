Düzce'nin ihtiyaçları konuşuldu

Faruk Özlü, iş adamları ile bir araya geldi. Düzce'nin ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği ile yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıya ilgi yoğun oldu.

Erguvan Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda Düzce'de yapılacak iş birlikleri, sosyal projelere yapılacak katkıların yanı sıra önemli bir konuda istişare yapıldı. İl merkezinde bulunan bazı okulların taşınması ve şehrin kalabalığından uzak daha sağlıklı ortamlarda eğitim-öğretime devam etmesi konusunda iş adamlarından destek istenirken İsmetpaşa Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu ile Azmimilli İlkokulu'nun yeniden yapılması konusunda destek veren iş adamlarına teklifte bulunuldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün öncülük ettiği projeye göre şehir merkezindeki okulların yeni binalara kavuşturulması konusunda destek verecek vergi rekortmeni firmaların bu destek ile vergi oranlarında indirim yapılması yönünde talepte bulunuldu. Vergi Dairesi Müdürünün de bulunduğu toplantıda iş adamları eğitim camiasının güçlenmesi amacıyla atılacak her adıma destek olacaklarını ifade etti.