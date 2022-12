Düzce'nin il oluşunun 23. yılı

Hükümetin Bakanlar Kurulu kararı ile 9 Aralık 1999 yılında Türkiye'nin 81. ili oldu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, en genç il özelliğini 23 yıldır koruyan Düzce'nin il oluşuna ilişkin özel bir mesaj yayımladı.

Düzce'nin il oluşunun 23. yıl dönümü, il statüsü kazandığı 1999 yılını, depremleri ve sonrasında yaşananları akıllara getirdi. 23 yıl sonra 23 Kasım'da kendini hatırlatan deprem ve buruk tesadüf dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin depreme hazırlıklı, bilinçli ve şehirleşmesini deprem yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Başkan Faruk Özlü “9 Aralık bizim için çok önemli bir tarihtir. Düzce, ülkemizin en genç ve en hızlı gelişen ili olarak her kesimin dikkatini üzerine çekmektedir. İl statüsü kazandığımız 23 yıl öncesi bizim için her anlamda milat olmuştur. Bu süre içinde Düzce; yaşanan iki depremden ders çıkarmış, kentsel dönüşüm çalışmaları, yatay mimari anlayışı ve depreme dayanıklı yapılarla konut stokunu yüzde 80 oranında yenilemiştir. Aslında Düzce'miz, Türkiye'ye rol model olmalıdır. 23 Kasım'da yaşadığımız depremde konutları yenilemenin, sağlam yapılaşmanın ve yatay mimarinin ne kadar önemli olduğu gördük. Hiç yıkım olmaması bizim için sevindirici oldu. İl statüsü kazanmamız buruk bir sebeple gerçekleşmiş olsa da Düzce o günden bu yana büyük gelişme kat etti. Bunu doğal güzelliklerini, tarihi dokusunu turizme kazandırarak, sanayisi ve üretim tesisleri ile istihdama verdiği katkıdan çok rahat gözlemleyebiliriz. Burası Ankara ve İstanbul'un tam ortasında, müthiş bir ivme ile gelişmeye devam eden bir noktadır. Düzce bizim evimizdir. Bu vesile ile tekraren söylemek isterim; deprem ülkemizin bir gerçeğidir, tedbirlerimizi sıkı alarak yaşantımızı normal akışında sürdürmeliyiz. Yerel yönetim olarak biz, sorumluluğumuz altında olan her detayı titizlikle takip etmeye devam ediyoruz, doğru şehirleşmeyi temin etmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Bu görüş ve düşüncelerle en genç ilimiz, Düzce'mizin 23'üncü yılını hep birlikte daha güzel günler yaşayarak geçirmeyi diliyorum” ifadelerinde bulundu.