Düzce'nin kızları potada rakip tanımıyor

Düzce Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara TED Koleji'ni farklı yendi.

Düzce Belediyespor kız U14 basketbol takımı grubunda ki son maçında Hatay'ı 60-47 mağlup ederek B gurubunu lider tamamladılar. Gruptan lider çıkan U14 takımı A grubunun lideri Ankara TED koleji ile finaller için karşı karşıya geldiler. Düzce'nin kızları TED Koleji'ni 85-35 gibi farklı bir skorla yenerek finallere çıktılar.