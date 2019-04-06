Düzce'nin kızları potada rakip tanımıyor

Düzce Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara TED Koleji’ni farklı yendi.
Düzce Belediyespor Basketbol U14 kızlar takımı çapraz eşleşmede Ankara TED Koleji'ni farklı yendi.
Düzce Belediyespor kız U14 basketbol takımı grubunda ki son maçında Hatay'ı 60-47 mağlup ederek B gurubunu lider tamamladılar. Gruptan lider çıkan U14 takımı A grubunun lideri Ankara TED koleji ile finaller için karşı karşıya geldiler. Düzce'nin kızları TED Koleji'ni 85-35 gibi farklı bir skorla yenerek finallere çıktılar.