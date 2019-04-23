Düzce'nin Kültür elçisi Altay bu defa İstanbul'da sergi açıyor

Kendine özgü geliştirdiği katı sanatını hat eserlerine uyarlayan ve yaptığı çalışmaları bir çok devlet büyüğüne hediye edilen Düzceli sanatçı Hayrullah Altay, bu yıl da sergisini 26 Nisan Cuma günü saat 18:00'da Üsküdar Bağlarbaşı kongre Kültür Merkezi'nde açacak.

Yaklaşık 50 adet çalışmayla sergisini açacak olan Altay, 10 gün süreyle çalışmalarını İstanbul'u sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ülke genelinde çeşitli sergi salonu, AVM ve festivallerde 20'yi aşkın kişisel sergi açan ve bu anlamda Düzce'nin gönüllü kültür elçisi sayılan Altay, çalışmalarının ziyaretçiler nezdinde büyük beğeni topladığını, bunun da kendisini çok memnun ettiğini belirterek her sergisinin bir sonraki çalışmaları için sıçrama tahtası olduğunu, ömrü ve sağlığı elverdikçe, çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Altay'ın Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde açacağı sergi 26 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arası ziyaret edilebilecek.