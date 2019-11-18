Düzce'nin kültür elçisi Altay bu kez Urfa'da sanatseverlerle buluştu

Düzceli Kesme Hat Sanatçısı Hayrullah Altay'ın özgün hat çalışmaları Urfa'da sanatseverlerle buluştu.

Kendine özgü geliştirdiği kesme yöntemini hat eserlerine uyarlayarak üç boyut kazandıran ve yaptığı çalışmaları bürokratlara, devlet kademelerine hediye edilerek adeta Düzce'nin kültür elçisi olan sanatçı Hayrullah Altay, geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa' da sergi açtı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonunda açılan ve üç gün devam eden sergiye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı Selami Yıldız ve sanatseverler katıldı. Sergide yaklaşık 30 adet çalışma yer aldı. Ülke genelinde çeşitli sergi salonu AVM ve festivallerde 20'yi aşkın kişisel sergi açan Altay, çalışmalarının ziyaretçiler nezdinde büyük beğeni topladığını, bunun da kendisini çok memnun ettiğini belirterek her sergisinin bir sonraki çalışmaları için sıçrama tahtası olduğunu, ömrü ve sağlığı elverdikçe, çalışmalarına devam edeceğini söyledi.