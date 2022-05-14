Düzce'nin kütüphanesinde çalışmalar sürüyor

Faruk Özlü'nün kültür hizmetlerinden biri olan Millet Kütüphanesi'nin tadilat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Eski kaymakamlık lojmanının kalorifer ve su tesisatı yenilenirken önümüzdeki günlerde doğramaları yapılacak.

Düzce kent merkezine ikinci bir detaylı kütüphane yapmak için eski kaymakamlık binasını belediye bünyesine katan Düzce Belediyesi, binanın dönüşümünü sağlıyor. Millet Kütüphanesi binasının kalorifer ve su tesisatları yenilendi.

Kitap-kafeyi Düzcelilerle buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, binanın içindeki çalışmalara başladı. Doğramaların yapılmasının ardından alçı ve boyası yapılacak. Alt zemin elemanların da döşenmesinin ardından binanın dış cephesi giydirilecek.