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Düzcenin otları yine ilgi odağı oldu

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenen “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” yine renkli görüntülere sahne olacak.

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” yine renkli görüntülere sahne olacak. Stantların açılış gezisine katılan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve protokol üyeleri de stant sahiplerini tek tek ziyaret ederek sohbet etmeyi ihmal etmedi.


Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin girişimleri ve çeşitli kurum, kuruluşlarla STK'ların da desteği ile geleneksel olarak her yıl bahar aylarında düzenlenen ve bu yıl 5'inci kez Düzcelilere kapılarını açan “Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” rengarenk stantları ile dikkatleri üzerinde topladı. Anıtpark'ta kurulan stantlarda yerlerini alan Düzceli kadınlar Düzce'de yetişen otlardan yaptıkları lezzetleri ve el emeği ürünleri meraklılarına sunuyor. Festivalin ilk gününde stantların açılışı da il protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, Düzce BARO Başkanı Azade Ay ile Düzce Belediyesi Eski Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Dursun Ay'ın da katıldığı açılış gezisinde kadınlar, protokol üyelerine büyük ilgi gösterdi. Festivale katılan kadınlara başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Gösterişli burada yaptığı açıklamada “Düzce ot festivalinin, ilimizin doğal zenginliğinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Düzceli kadın kardeşlerimiz, bu otlardan ekmekler, börekler, çörekler yaparak stant ziyaretçilerine ikram ediyor, onları farkla tatlarla tanıştırıyor. Böyle bölgesel özellik taşıyan festivallerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum, hepsini tek tek tebrik ediyorum” dedi.

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