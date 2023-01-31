İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Düzce'nin sanayi ve teknolojisi konuşuldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, şehrin sanayi ve teknolojisi enine boyuna incelendi.

Sanayide ki gelişiminin devam ettiği belirtilen toplantıda, işbirlikleri de görüşüldü.


Düzce sanayisinin gelişimi her geçen gün sürüyor. Organize sanayi bölgelerinin artması ile birlikte teknolojik gelişimlerde takip ediliyor. Bu çerçevede Vali Cevdet Atay başkanlığında ilin sanayi ve teknolojisi enine boyuna konuşuldu. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı Sanayi ve Teknoloji İşbirliği kurulu toplantısında Düzce'nin sanayide ki gelişimi görüşüldü. Toplantıda işbirliklerinin de artarak devam etmesi planlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.