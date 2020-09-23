Düzce'nin tanıtımı için önemli adım

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin tanıtımı için Düzce Valisi Cevdet Atay önemli bir adım attı. Osmanlı arşivlerinde Düzce konulu kitap çalışması için ilk toplantı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Düzce'nin tanıtımı için Düzce Valisi Cevdet Atay çalışmalarını hızlandırdı. Düzce'nin tarihi ve tanıtımında büyük desteği olacağı düşünülen Osmanlı Arşivlerinde Düzce konulu kitap hazırlanacak. Kitabın hazırlanması için Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Valilik toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy ve ilgili yetkililer katıldı.