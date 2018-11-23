Düzce'nin tarihi süreci tartışıldı

Türk Tarih Kurumu, Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “Uluslar Arası Konuralp Gazi ve Düzce Düzce Tarihi Sempozyumu” Düzce Üniversitesi İstiklal Salonunda düzenlendi. Açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumun ilk gününde Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğrenciler ve yurtiçi ile yurtdışından çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri katıldı. Sempozyumda açılış konuşması yapan Başkan Dursun Ay Düzce'nin verimli ovası ve akarsu havzasının genişliği nedeniyle tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayandığını belirterek “çok saygıdeğer valim, rektörüm, saygıdeğer yurtdışı ve yurtiçinden gelen hocalarımız, Uluslar arası Konuralp Gazi ve Düzce Tarihi Sempozyumuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam tarih hakkında geniş bir yelpaze çizdi, ben de kısaca tarihimize Düzce'nin tarihine değinmek istiyorum. Bizim öğrendiğimiz yazılı tarihte M.Ö. 3000 yılına Bithynia Krallığına kadar dayanıyor. Hala tarihi izler burada bulunuyor, sizler de göreceksiniz. Hocamın anlattıkları arasında yoktu ama ben de şunu eklemek istiyorum; Düzce ovası çok bereketli bir ova. Nehirleri, ova havzası şuanda İstanbul'un suyunu da biz veriyoruz. Bu da tarihe not düşülmesi gereken bir olaydır. Bu sempozyumda emeği geçen özellikle sayın valimize ve rektörümüze teşekkür ediyorum. Düzce'nin tarihinin tartışıldığı bu etkinlik için. Her konuda valimiz ve üniversitemiz ile iş birliği halinde olmaya özen gösteriyoruz. Birliktelik oluşturuyoruz. Yaz döneminde mutlaka görmüşsünüzdür. Düzce'nin otlarından topladık, vatandaşlarımıza tanıttık. Bu tür sempozyumlarda da güçlerimizi birleştirerek birçok konuda çalışmalar yapıyoruz. Sevgili öğrencilere de bir tavsiyem var. Düzcemizin tarihinin konuşulduğu bu etkinliği yakından takip edin. Bu sempozyumun da ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.