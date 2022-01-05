Düzce'nin toprağını Sarıkamış'a gönderdiler

DÜZCE (İHA) – Düzce Ömer Seyfettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kars Sarıkamış'a 1 avuç toprak göndererek, Gönül köprüsü kurulmasını sağladı.

Kars Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 81 İlden 81 Avuç toprak projesi başlatarak gönül köprüsü kurmaya başladı. Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından bulunan okullarda Sarıkamış'a bir avuç toprak gönderilmesi istendi. Düzce'den gönderilecek toprağı ise Ömer Seyfettin Kız Anadolu İmam Hatip lisesi göndermek için çalışmalara başladı. Okulun bahçesine çıkan öğrenciler toprağı elleri ile kazıyarak pakete doldurdu. Daha sonra Türk Bayrağı ile birlikte Düzce yazılı kutu Kars Sarıkamış'a gönderildi. 81 ilden 81 avuç toprak şehitler diyarı Sarıkamış'ta toplanarak gönül köprüsü kuruldu.