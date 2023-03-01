Düzce'nin ulaşımı örnek gösteriliyor

Faruk Özlü'nün seçim beyannamesinde yer alan şehir içi toplu ulaşım planı için 7 Mart'ta tanıtım düzenlenecek.

Başkan Faruk Özlü'nün üzerinde önemle durduğu ve göreve başladığı ilk günden itibaren üzerinde çalıştığı Ulaşım Master Planı'nın detayları, 7 Mart'ta yapılacak lansman ile kamuoyu ile paylaşılacak. Daha önce Başkan Özlü'nün başkanlığında yapılan toplantıda ulaşım sistemi hakkında yapılan uzun soluklu veri çalışmalarının sonuçları paylaşılmıştı. Süreç içinde Türkiye'de şehir içi ulaşım sistemi ve alternatif ulaşım güzergahları geliştirilmesi konusunda örnek olarak birçok ilde uygulanan Ulaşım Master Planı büyük ölçekli iller için de uygun olması sayesinde başarısını kanıtlamıştı.

“Bu çalışma büyük emek barındırıyor”

Düzce'nin şehir içi ulaşım sistemi, trafik yoğunluğu, yaya yoğunluğu bisiklet kullanımı ve otopark alanlarının da planladığı, 2035 yılına kadar öngörülen veriler eşliğinde geliştirilen plan hakkında konuşan Faruk Özlü; “Stratejik çalışmalarımız ve uzun süren bir emek çalışmasının sonuçlarını bugünden itibaren almaya başlıyoruz. Bu plan sadece ulaşım sisteminin değişimini değil, yatay mimari eşliğinde gelişen, büyüyen şehrimizin alternatif yollarını da kapsıyor. Karayolları ve belediyemiz tarafından yürütülen çalışmalar ile alternatif güzergahlarımız hem trafik yoğunluğumuzu büyük ölçüde azaltacak hem de şehir merkezini ağır tonajlı araçlardan kurtaracak. Biz bu çalışmayı yapıp uygulamaya başladık. Toplu ulaşımımız birçok şehre örnek teşkil etti ve uygulandı. Alternatif yollarımızın planı, vatandaşlarımızın güzergahları izlenerek geliştirildi. Düzce kısa vade olarak belirlediğimiz 2035 yılına kadar ulaşım altyapısı olarak hazır hale geliyor. Bu çalışmada emeği geçen her bir arkadaşıma da teşekkür ediyorum” dedi.