Düzce'nin ürünleri Bakan Yanık'a tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ziyaret ederek, Düzce Üniversitesi'nin kendi ürettiği Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ürünlerini tanıttı.

Düzce Üniversitesi tarafından Türkiye'de ilk defa üretilerek tüketicilere sunulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ürünlerinin tanıtımı devam ediyor. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette üniversite de yapılan çalışmaların yanı sıra Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından üretilen ürünleri Bakan Yanık'a hediye ederek tek tek tanıtımı da yapıldı.