Düzce'nin vizyon projeleri yerinde gördüler

Faruk Özlü'nün şehrin gelişimi ve hayata geçirilen vizyon projelerin Düzce'nin her kesimine tanıtılmasına yönelik başlatılan “Gez-Gör Düzce” programının konukları Düzce Müftülüğüne bağlı din görevlileri oldu.

Faruk Özlü, Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin her platformda ve her kesime anlatılması amacıyla başlattığı “Gez-Gör Düzce” gezileri tüm hızıyla sürüyor.

Programın bu haftaki konukları olan Düzce Müftlüğüne bağlı din görevlileri sırasıyla; Yeni İtfaiye Binası, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Aziziye Merkez Pazaryeri, Kasım Aktaş Ortaokulu, Bilim Merkezi, Katı Atık Ayrıştırma, İşleme Enerji Üretim Tesisi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Merkezi, Konuralp Antik Kenti ile Mutfak Sanatları Merkezini gezdi.

Proje gezilerinin son durağı olan MSM'de düzenlenen yemek programının ardından Faruk Özlü ile bir araya gelen İl Müftüsü Osman Aydın ve din görevlileri, hayata geçirilen projelerden ötürü Başkan Özlü'ye teşekkürlerini iletti.

Program, Başkan Özlü'nün mevcut ve devam eden projelere dair gerçekleştirdiği sunum ile devam etti.