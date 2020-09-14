Düzce'nin yarısı ormanlık alan

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'nin yüzde 49.9'u ormanlık alan olarak görülürken, yüzde 50.1'i ise yapı alanı olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'nin yarısında ormanlık alan bulunuyor. Düzce'nin toplam hektar ölçümü 249 bin 200 hektar olduğu görülürken, bu alanın 124 bin 216 hektarı ormanlık alan olarak ölçüldü. Ormanlık alanların %47'si ağaçlık alan olarak ölçülürken, yüzde 53'ü açıklık alan olarak belirlendi. Ormanlık alanların yüzde 96'sı normal koru, yüzde 4'ü ise bozuk koru niteliğinde.

Düzce'nin yüzde 51.1'i yapı alanı

Alınan bilgilere göre Düzce'nin yüzde 51.1'i yapı alanı olarak ölçüldü. Yani Düzce'nin 124 bin 984 hektarlık alanında yapı çalışması yapıldı.