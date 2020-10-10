Düzce'nin yaylaları doğasever ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor

DÜZCE (İHA) – Güzellikleriyle göz kamaştıran Düzce'nin yaylaları, ‘doğal yaşam' tutkunlarını bekliyor.

Bol oksijenli havası, doğal kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından geçen akarsularıyla doğa harikası Düzce yaylaları, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Yeşillikler içerisinde oluşturduğu güzellik ile temiz havası, tarihi dokusuyla yaşamaya ve görülmeye değer Düzce'nin yaylaları, misafirlerini bekliyor. Düzce'deki yaylalar birçok doğa tutkunu ve turistin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehir gürültüsünden ve bunaltıcı sıcak havadan kurtulmak amacıyla çıkılan yaylalar, sessizlik içerisinde yükselen kuş sesleri ve serin havasıyla "kafa dinlemeye" değer görülüyor. Düzce'nin yaylaları ayrıca doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunları için her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.