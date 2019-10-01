Düzce'nin yemeklerine hayran kaldı

Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısı ünlü isimleri de ağırladı. 81 çeşit Düzce yemeğinin davetlilere sunulduğu toplantıya ünlü lokanta sahibi ve Gurme Süreyya Üzmez ile Eşi Mahmure Üzmez de katıldı.

Faruk Özlü'nün belediye iştirak şirketlerinin tanıtımı amacıyla Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlediği lansman organizasyonu Düzce'de bir ilke de sahne oldu. Düzceli kadınların el emeği ile hazırlanan 81 çeşit yöresel lezzetin misafirlere ikram edildiği organizasyona Başkan Özlü'nün yakın arkadaşı Ankara'da balık restoranı bulunan ünlü Gurme Süreyya Üzmez ve eşi Mahmure Üzmez de katıldı.

Organizasyonda hazırlanan 81 çeşit yöresel lezzeti konuklarla birlikte tadan Süreyya Üzmez, yemek çeşitlerinin birbirinden güzel olduğuna dikkat çekerek seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi. Yerel lezzetlerin sosyal tesislerde sunularak ulaşılabilir bir seviyeye taşınması düşüncesinin de çok doğru bulduğunu belirten Üzmez, ‘değerli arkadaşım' şeklinde hitap ettiği Başkan Özlü'nün Düzce'nin turizm potansiyelini ortaya çıkaracağına, hatta bu dinamiğin güçlenerek artacağına inandığını söyledi.