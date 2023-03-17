Düzce'nin yeni açılımı turizmde olmalı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, “Düzce'de yatırıma açık birçok saklı cennet var” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan'ı ziyaret etti. Aynan'a yeni görevinde başarılar dileyen Erdoğan Bıyık, “Düzce'nin saklı kalmış birçok turizm alanı bulunuyor. İlimizin sanayileşmesinin haricinde turizm alanlarının da milletimize kazandırılarak bu alanda da istihdam ve eko sistem oluşturmalıyız. Düzce'de yatırıma açık birçok saklı cennet var. Sizlerle birlikte bu alanlarımıza güçlü yatırımcılar çekerek milletimize kazandırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynan‘da Düzce'nin turizm ve kültürel alanda çok zengin bir coğrafya olduğuna işaret ederek iş dünyasının da destekleriyle Düzce Turizmini canlandırmak için mücadele edeceklerini belirtti.