Düzce'nin yeni buluşma noktası oldu

Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Millet Bahçesi görsel şölen oluştururken, kafe kütüphanesi ile de göz dolduruyor.

Geçtiğimiz yıl açılan Düzce Millet Bahçesini, Düzceliler kısa sürede benimsedi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ve vizyoner bakış açısıyla projelendirilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan Millet Bahçesi, geçen süreçte bir parktan fazlası olduğunu da gösterdi.

7'den 70'e tüm Düzce'nin dört mevsim faydalanabileceği şekilde projesi hazırlanan ve bu kapsamda çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan Millet Bahçesi, kış aylarının da vazgeçilmez mekanı haline geldi. Hizmete açılmasıyla birlikte her yaştan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, farklı konseptte dizayn edilen oyun alanlarıyla şehir merkezinde yaşayan vatandaşların park özlemini büyük ölçüde gideren Millet Bahçesi, kafe-kütüphanesiyle de özellikle gençlerin vazgeçilmez mekanı haline geldi.

Kafe kütüphane de keyifli zamanlar

Her kesimin damak tadına uygun şekilde birbirinden lezzetli tatları Düzcelilerle buluşturan kafe'de kış aylarının gelmesiyle birlikte ayrı bir hareketlilikte yaşanmaya başladı. Yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde Millet Bahçesini tercih edenler, nezih bir ortamda bir yandan sıcak çaylarını yudumlama imkanı bulurken diğer yandan da kütüphane de bulunan kitaplarla buluşarak soğuk kış günlerinde hem sosyalleşti hem de keyifli zaman geçirme imkanını yakaladı.

Millet Bahçesinin hizmete alınması ile şehrin kalbinde değişimin gözle görülür bir hal aldığını dile getiren Başkan Özlü, “Buradan başlayıp İstanbul Caddesinden devam eden ve Cedidiye Meydan Projesi ile taçlanacak olan kapsamlı projemizin mihenk taşı konumunda bulunan Millet Bahçesi, içinde barındırdığı sosyal ve fiziksel alanlar ile bir bahçeden fazlası olduğunu ortaya koyuyor. Bunu hava şartları daha iyi duruma geldiğinde vatandaşlarımız yaşayarak daha net görecekler. Düzce'nin beklediği, hasret kaldığı bir konuyu, halkın olanı halka hizmet edecek hale getirerek çözmüş olduk. Düzce için çalışıyoruz. Millet bahçemiz gibi birçok projemizi daha vatandaşlarımız ile buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.