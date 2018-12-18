Düzce'nin yeşil alanları doğal bir laboratuvar olacak

Düzce'nin yeşil alanları Orman Fakültesi öğrencileri için doğal bir laboratuvar halini alacak. Düzce Üniversitesi ile Düzce Belediyesi arasında, Orman Fakültesi öğrencilerinin saha çalışmalarını şehrin yeşil alanlarında yürütmesini öngören protokol imzalandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, protokol çerçevesinde Düzce Belediyesine hem danışmanlık hizmeti verileceğini hem de yeşil alanların güzelleştirileceğini belirterek “Üniversitemizin peyzaj mimarlığı, Orman Mühendisliği alanındaki yeteneklerini bölgemizin ve Düzce'mizin hizmetine sunmak amacındayız. Orman Fakültemizin ilgi alanına giren, Belediyemizin ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda danışmanlık hizmeti vermek için bu protokole imza atıyoruz. Ortak çalışmalarımızı geliştirme amacı da güdüyoruz. Hem öğrencilerimiz, hem öğretim görevlilerimiz Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeşil alanlarımızda veril arttırma çalışmaları yapacaklar. Ayrıca yeşil alaların daha hoş görünümlü ve sürdürülebilir olması için çalışacaklar. Duyarlılığından ötürü başkanımıza teşekkür ediyorum. Danışmanlık hizmeti hemen başlayacak ama sahaya yansıması muhtemelen önümüzdeki bahar aylarını bulacak. Düzce'nin yeşil alanları Üniversite öğrencilerimiz için doğal bir laboratuvar alanı olarak” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise öğrencilerin teorik bilgilerini Düzce'nin yeşil alanlarında uygulama imkanı bulacaklarını dile getirerek “Bu protokol gerçekten çok önemli. Öğrencilerimiz teorik bilgilerini Düzce'nin yeşil alanlarında uygulama imkanı bulacaklar. Bizler onların bilgi ve birikimlerinden yararlanacağız. Ağaç budamasından, Düzce'de hangi bitkilerin yetiştirilebileceğine kadar bir çok konuda bilgi alacağız. Projelendirme konusunda destek alacağız. Üniversitemizle ortak çalışarak Düzce'yi güzelleştireceğiz. Düzce zaten bir botanik bahçe konumunda. Üniversitemizin bize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Öğrencilerimize de hayırlı olsun diyorum. Pratik uygulamalarda Düzce'yi bir laboratuvar olarak kullanacaklar” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Başkan Dursun Ay tarafından protokole imzalar atıldı.