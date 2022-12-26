Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Düzce'nin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Hafta sonunu fırsat bilenler ise yaylalara çıkarak karın keyfini çıkardılar.

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimler yağış ile birlikte beyaza büründü. Hafta sonunu fırsat bilenler günü birlik yaylalara çıkarak karın keyfini çıkardılar. Topuk yaylasına çıkan aileler yaktıkları ateşin başında ısındı kar topu oynayıp keyifli bir gün geçirdiler.