Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santime ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor. Sinekli ve Sakarca yaylalarında kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Düzce için yapılan kar yağışı uyarısı yüksek kesimlerde etkili olmaya devam ediyor. Yer yer kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Sinekli yaylasında ikamet eden Düzce Safari Off Road Ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, kar kalınlığının her geçen dakika arttığını belirtirken, kış lastiği olmayan araçlar ile yaylalara çıkılmaması gerektiğini hatırlattı. Albayrak, “Sinekli Yaylası'ndayız şu an burada 60 santim kar oldu. Yollarda oluşan olumsuzluklar ile ilgili uyarılarda bulunmak isterim. Kış lastiği olmayan araç sürücüleri lütfen dağ bayır çıkmayalım. Buzlanma olduğu için rampa aşağı çok tehlikeli, araçlarınızı zapt edemiyorsunuz tutamıyorsunuz. Bu konuda vatandaşlar bilgililer ama yine de şanslarını zorluyorlar. Sefanızı cefaya dönüştürmeyelim. Lütfen kış lastiği olmayan araçlar ile dağlara bayırlara çıkmayalım” ifadelerinde bulundu.

Bölgelere ulaşmak isteyen bazı araç sürücüleri ise gizli buzlanma sebebi ile yoldan çıkarak maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meydana gelen kazalar, Off-Road tutkunu olan sürücüler tarafından bulundukları yerlerden çıkartıldı.