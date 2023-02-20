Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye ulaştı.

Düzce'de iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi buldu. Ulaşım konusunda sorun yaşanmaması için köylüler traktörler ile yolları açarken, yayla yollarının açılması içinde Düzce Safari Off-Road kulübü Başkanı Mehmet Albayrak kolları sıvadı. Yolların açılması için yoğun çaba sarf eden Albayrak, vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.