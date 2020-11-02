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Düzce'nin yüksük kesimleri beyaza büründü

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası’na mevsimin ilk karı düştü, zirve beyaza büründü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'na mevsimin ilk karı düştü, zirve beyaza büründü.


Düzce'ye mevsimin ilk karı düştü. Gölyaka ilçesine bağlı yüksek rakımlı olan Kardüz Yaylası'nda iki gündür soğuk havanın ardından mevsimin ilk kar yağdı. Gölyaka şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği bin 830 metre olan Kardüz Yaylasına kar düştü.

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