Düzce'nin yüzde 47'si aşılandı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce nüfusunun yüzde 47'si aşılandı.

Korona virüs salgını sonrasında ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı. Ülkenin dört bir yanında aşılama yapılırken, Düzce'de de 134 noktada sabit, 4 noktada ise gezici olmak üzere 138 farklı noktada aşılama çalışmaları yapılıyor. Yapılan aşılamalarda ise Düzce nüfusunun yüzde 47'si aşılandı. 1. Doz aşılama yapılan kişi sayısının 175 bine ulaştığı Düzce'de, 2. Doz aşılama ise 77 binlere yaklaştı. İl genelinde toplam yapılan aşılama ise 252 binlere yaklaşırken aşılamanın günde 2 bin ila 3 bin aşılamaya ulaşması bekleniyor.