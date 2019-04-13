Düzcespor Başkanı Aydın teknik ekiple buluştu

3 lig 2. Gurupta mücadele eden Düzcespor'da yapılan olağanüstü kongre sonucu kulüp başkanı seçilen Orhan Aydın kulüp tesislerinde antrenör ve futbolcularla bir araya geldi.

Düzcespor teknik ekibi kulüp tesislerinde Başkan Orhan Aydın ile bir araya geldi. Takımla ilk defa tanışan Aydın, ligin bitimine son 4 hafta kaldığını ve kalan maçları kazanabilecek bir takım olduklarını ifade etti. Takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken takımı adına yaptığı konuşmada kulüp başkanlarıyla bir araya geldiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını, bu buluşmanın takımı oldukça motive ettiğini ifade etti. Kaptan ayrıca hafta sonu oynanacak maçta başkana galibiyet sözü verdi.

Başkan Orhan Aydın, "Hepimiz bu takımın bir üyesiyiz, bir aileyiz. Düzcespor formasını taşıyan her sporcu oynadığı maçlarda kapasitesinin en üst seviyesini göstermeli. Düzcespor'u gerçekten layık olduğu üst sıralarda görebilmek adına ileriye yönelik çok güzel projelere imza atacağız. Bu takıma şampiyonluklar yaşatacağız" şeklinde konuştu.