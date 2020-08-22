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Düzcespor kuvvet çalıştı

DÜZCE(İHA) – 3.

Ligde mücadele eden Düzcespor yeni sezon hazırlıklarını Şıralık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Sporcular kuvvet çalıştılar.


3. ligde mücadele eden Düzcespor'un antrenmanları sürüyor. Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kuvvet çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oyun şeklinde ki çalışmalarla tamamlandı.

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