Düzcespor şampiyonluğu annelere armağan etti

grupta mücadele eden Düzcesporlu futbolcular sahaya anneler günü pankartıyla çıktı.

TFF 3. Lig 2. grupta bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Düzcespor Çarşambaspor müsabakası öncesinde annelere jest yaptı. “Şampiyonluğu tüm kadınlarımıza ve annelerimize armağan ediyoruz” ifadelerinin yer aldığı pankart ile sahaya çıkarak anneler gününü kutladılar.

Düzceli kadın taraftarlar sezon başından bugüne kadar tribünlerdeki yerini alarak Düzcespor şampiyonluğuna katkı sağladı.