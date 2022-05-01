Düzcespor TFF 2. Lig'e yükseldi

1999 Düzce depreminin ardından 2000-2001 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Düzcespor, 2. Lig özlemini Trabzon Yomraspor deplasmanında sonlandırdı. Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Düzcespor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. 2017-2018 sezonunda Play-Off'lara kalarak finalde Bayrampaşaspor'a 3-2 kaybederek 2. Lig'e çıkma hayallerini kaybeden Düzcespor, bu kez şampiyonluğunu Yomra deplasmanında ilan etti. Trabzonspor Of İlçe Stadı'nda 2-1'lik galibiyet ile ayrılan Düzcespor, ligin 25'inci haftasında 75 puan ile şampiyonluğunu ilan ederken, Yomraspor ise 38 puanda kaldı.

Yıllardır 2. Lig'e çıkmak isteyen Düzce'nin cadde ve sokakları ise kırmızı-lacivert bayraklar ile donatılmıştı. Şehirde günler öncesinde başlayan şampiyonluk atmosferinin ise takımın Düzce'ye dönmesi ile coşkulu bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 1998-99 sezonunda 3. Lig 4. Grubu MKE Kırıkkalespor'un ardından 2. sırada tamamlayarak tekrar Türkiye 2. Ligi'ne yükselen kırmızı-lacivertli takım, 1999 Düzce depreminin ardından 2000-2001 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Liglerde mücadele etti.

2001 yılından bu yana bir çok kez 2. Lig play-off mücadelesi veren kırmızı-lacivertli ekip, TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hedefine ulaştı. Öte yandan, şampiyon takımın 7 Mayıs tarihinde sahasında oynayacağı Çarşambaspor maçının ardından kupaya havaya kaldırması bekleniyor.