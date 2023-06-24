Düzcespor yönetimi istifa etti

Lig takımlarından Düzcespor'da Başkan Gökhan Kapoğlu ve yönetimi istifa etti.

Düzcespor'u geçtiğimiz yıl şampiyon yaparak TFF 3. Lig'den 2. Lig'e çıkaran Başkan Gökhan Kapoğlu ve yönetimi, yeni sezonda görev almayacaklarını beyan ederek istifa etti. Takımın gerekli maddi desteği görmemesi ve 3 sezondur finans yükünün büyük çoğunluğunu yönetimin çekmesi nedeniyle artık yorulduklarını belirten yönetim istifa ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl sezonu 30 milyon TL bütçe ile kapatan Düzcespor için 2023-2024 sezonunda bütçe 60 milyon TL olarak belirlendi. Yeni sezon bütçesinin yarısına yakınını yönetim kendi çabalarıyla oluştururken, yaklaşık 30 milyonluk açığı kapatamadı. Kalıcı geliri olmayan Düzcespor'da yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, Gökhan Kapoğlu ve yönetimi, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda aldıkları karar doğrultusunda istifa etti.