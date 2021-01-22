İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzcespor'a MÜSİAD'dan destek

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu Düzcespor tarafından ekonomik destek adına başlatılan hatıra bilet kampanyasına destek verdi.


Misli.com 3.Lig 4.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Düzcespor, Lig'in ikinci yarısında şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek amacıyla “Hatıra Bilet” kampanyası başlattı. Pandemi süreci nedeniyle maçların seyircisiz oynanması Düzcespor'da maddi kayıplara neden oldu. Bu sıkıntıların üstesinden Düzcespor'a gönül veren taraftarları ile gelmek isteyen Yönetim Kurulu Hatıra Bilet kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya Düzce kamuoyundan büyük destek gördü. MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, yönetim kurulu ve üyeleri ile Düzcespor Storeyi ziyaret ederek 70 bilet satın aldılar.


Koca Çınar'ın her daim yanında duran ve tüm birlik çağrılarına destek olan Vefa Pehlivan tüm Düzcespor sevdalılarını bilet almaya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.