Düzcespor'a önemli destek

lig Beyaz Grupta mücadele edecek olan Düzcespor'a yeniden sağlık sponsoru oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ve 19 gün sonra ilk karşılaşmasına çıkacak olan Düzcespor, bir yandan kombine bilet satışları, bir yandan stadyum tabela reklam satışlarıyla, takıma maddi destek sağlamak için çalışıyor.

Düzceli birçok firma farklı alanlarda takımına destek olurken, Özel Çağsu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demir ve İşletme Müdürü İsmail Altın'da Düzcespor'a sağlık sponsoru oldu.

Düzce Özel Çağsu Hastanesi, Gökhan Kapoğlu başkanlığındaki Düzcespor'a geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022- 2023 sezonunda Düzcespor'un sağlığından sorumlu olacak.