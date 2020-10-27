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Düzcespor'da 16 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Misli.

com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Düzcespor'da Başkan Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Yapılan testlerin ardından sonucu pozitif çıkan futbolcuların tedavisine hemen başlanırken Düzcespor Kulübü oynanacak Bayrampaşaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF'ye başvuru yaptı.


com 3. Lig takımlarından Düzcespor'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinin sonuncusunda Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Çıkan test sonuçlarının ardından tesislerde bulunan futbolcu ve teknik heyet karantina altına alındı. Başkan Gökhan Kapoğlu ise evinde karantinaya alındı.


Testleri pozitif çıkan futbolcuların tedavilerine başlanırken, filyasyon ekipleri tesiste çalışmaları sürdürüyor.

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