Düzcespor'da şirketleşmede ilk adım atıldı

Faruk Özlü'nün, Düzcespor'un şirketleşmesi ve bu doğrultuda büyümesi adına Ekim ayı başında başlattığı çalışmalarda ilk adım atıldı. Başkan Özlü, ortaya koyduğu irade ile Düzcespor'un şirketleşmesine katkı vererek bir hayali daha gerçeğe çevirdi.

Faruk Özlü, Düzcelilerin büyük merakla beklediği, kulübün yaşadığı sıkıntılarında önüne geçebilecek en önemli çalışmalardan birini daha faaliyete geçirdi. Başkan Özlü, Düzcespor'un dışarıya bağımlı hale gelmesine neden olan antrenman sahası eksikliğini gidermesinin akabinde, Ekim ayı başından itibaren Düzcespor'un kurumsallaşması adına önemli adımlar atılmasını sağlayarak her dönem yaşanan sorunların kesilmesine de ön ayak oldu.

“Düzcespor'un yanında olmaya devam edeceğiz”

Kulübün şirketleşmesi noktasında Düzce'nin önde gelen kurumlarının da birlikte hareket etmesini sağlayan Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzcespor A.Ş.'nin kuruluş işleminin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tamamlandığı müjdesini vererek, şunları söyledi; “Bir ay gibi bir süre önce başlatmış olduğumuz çalışmanın sonuçlanmasıyla Düzcespor için atılan önemli bir adımın ilk startını veriyoruz. ‘Düzcespor A.Ş.' Kulübümüze, ilimize, Düzcespor'a gönül vermiş tüm halkımıza hayırlı olsun. Bugünden itibaren Düzcespor AŞ. yoluna istikrarlı duruşuyla ilerleyecektir.

Biz, dün olduğu gibi bugün ve yarında sözümüzün arkasındayız. Düzcespor'un daima yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum.”