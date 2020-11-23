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Düzcespor'dan Ertan Taşlı'ya ziyaret

Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetimi Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti.


Düzcespor Başkanı Gökhan Kapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri kooperatifimizi ziyaret ederek, . BÖlge Birliği ve Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ve yönetim bir araya geldi. Ertan Taşlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Düzcespor'un Gökhan Kapoğlu döneminde hem esnaf açısından hem de Düzce açısından olumlu bir dönem yaşıyor. Gençlerin ve kadınların spora ilgi duyduklarını hatta kadınlar deplasmana giderek Düzcespor'a gönül verdiklerini Düzce'deki birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağladığını ifade ederek şahsım olarak her zaman Düzcespor'un ve Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu'nun yanındayım. Ziyaretlerinden dolayı Başkan Kapoğlu'na ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.

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