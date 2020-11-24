İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzcespor'dan Kamyoncular Kooperatifine ziyaret

DÜZCE (İHA) – Misli.

com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Düzcespor, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Düzcespor yönetim kurulu üyeleri son olarak Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret ederek Başkan Orham Yılmaz ile bir araya geldi.


Düzce'nin futbol liglerinde profesyonel anlamında tek temsilcisi olan Düzcespor, Misli.com 3. lig 4. grupta mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediyesi'nin destekleri ile Düzcespor AŞ'nin kurulması ile birlikte, yönetim kurulu üyeleri de sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Gökhan Kapoğlu'nun önderliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor. Düzcespor yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Gökhan Kapoğlu günün son ziyaretini Düzce Kamyon ve Tır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz'a gerçekleştirdi. Başkan Yılmaz'ın makamında yapılan karşılıklı görüş alışverişinde Düzcespor'un geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.